Renkli ekmekler

Yumurtalardan istediğiniz kadarını sade, istediğiniz kadarını da pancarlı olarak zeytinyağında pişirin.

Tuzunu ayarlayın. Brokoli ve karnabaharı kaynamış suda 5 dakika bekletip süzün ve bir tutam tuz ekleyin.Tost ekmeklerini kızartın. 5 dilim ekmeğe yumurtaları koyun. 4 dilim ekmeğe salça sürün. Havuçları temizleyip irice rendeleyin. Biberi verev doğrayın. Ekmeklerin üzerlerine arzunuza göre peynir, zeytin sebzeleri yerleştirin. Çörek otu, pul biber, karabiber ve maydanoz sapı ile süsleyerek servis yapın.