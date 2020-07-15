Renkli ekmekler

9 dilim tost ekmeği
5 adet yumurta
1 adet küçük boy pancar
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çiçek brokoli
2 çiçek karnabahar
Yeteri kadar kaynar su
4 tatlı kaşığı biber salçası
1 adet havuç
1 adet siyah havuç
2 tatlı kaşığı konserve mısır
1 adet doğranmış sivri biber
4 dilim İzmir tulum peyniri, tuz
7-8 adet dilimlenmiş yeşil zeytin
ÜZERİ İÇİN:
Çörek otu, pul biber,
karabiber, maydanoz sapı
Yumurtalardan istediğiniz kadarını sade, istediğiniz kadarını da pancarlı olarak zeytinyağında pişirin.
Tuzunu ayarlayın. Brokoli ve karnabaharı kaynamış suda 5 dakika bekletip süzün ve bir tutam tuz ekleyin.Tost ekmeklerini kızartın. 5 dilim ekmeğe yumurtaları koyun. 4 dilim ekmeğe salça sürün. Havuçları temizleyip irice rendeleyin. Biberi verev doğrayın. Ekmeklerin üzerlerine arzunuza göre peynir, zeytin sebzeleri yerleştirin. Çörek otu, pul biber, karabiber ve maydanoz sapı ile süsleyerek servis yapın.