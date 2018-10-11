Rokalı Salatalıklı Gazpacho

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir adet küçük küp doğranmış salatalık, 1 diş sarımsak, 1 dal kıyılmış taze soğan ve küp doğranmış yarım soğanı harmanlayıp kaseye alın. Kalan salatalık, sarımsak, taze soğan, roka ve naneyi irice doğrayın ve bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı ilave edin ve 20 dakika dinlendirin. Tuz ve karabiber ekleyip blenderden geçirerek püre haline getirin. Süzgeçten geçirip, baharatlarını kontrol edin. Limon suyu ekleyip karıştırın. Servis tabaklarına pay edip, üzerlerine kenara ayırdığınız sebzeli karışımdan yerleştirip servis yapın.