Sebzeli bulgur köftesi...

Bulgur köftesi için bir kapta kıyma, bulgur, ince kıyılmış soğan, tuz ve karabiberi yoğurun. Harçtan erik büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak köfteleri hazırlayın. Sebzeleri verev doğrayın. Tereyağını bir tencereye alın ve salçaları katarak, karıştırın. Bir-iki dakika sonra içine doğranmış sebzeleri ilave edip, 5 dakika karıştırarak soteleyin. Üzerine kaynamış su ilave edin. Kaynadıktan sonra köfte ve tuzunu ekleyip, yumuşayana kadar pişirin.

Aşçının notu:

Bulgur su çekeceği için, yemeğin suyu azaldığında kaynamış su ilave edebilirsiniz