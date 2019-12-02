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Sebzeli bulgur köftesi...

Bulgurun en lezzetli hali! Hem besleyici hem lezzetli... İşte sebzeli bulgur köftesi tarifi...
Sebzeli bulgur köftesi...
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Köftesi için:



500 gram köftelik kıyma



1 çay bardağı ince bulgur



1 adet büyük boy soğan



Tuz, karabiber



Sebzeler için:



250 gram taze fasulye



2'şer adet küçük boy kabak, havuç,



patlıcan ve patates



2 adet sivri biber, 1 adet kırmızı biber



2 çorba kaşığı tereyağı



1 tatlı kaşığı biber salçası



1 çorba kaşığı domates salçası



2 su bardağı kaynamış su, tuz


YAPILIŞI

Bulgur köftesi için bir kapta kıyma, bulgur, ince kıyılmış soğan, tuz ve karabiberi yoğurun. Harçtan erik büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak köfteleri hazırlayın. Sebzeleri verev doğrayın. Tereyağını bir tencereye alın ve salçaları katarak, karıştırın. Bir-iki dakika sonra içine doğranmış sebzeleri ilave edip, 5 dakika karıştırarak soteleyin. Üzerine kaynamış su ilave edin. Kaynadıktan sonra köfte ve tuzunu ekleyip, yumuşayana kadar pişirin.

Aşçının notu:

Bulgur su çekeceği için, yemeğin suyu azaldığında kaynamış su ilave edebilirsiniz

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