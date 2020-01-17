Şıra tarifi

Üzümün sapları üzerinde kalacak şekilde yıkayıp süzün ve bıçakla incecik kıyın veya mutfak robotunda biraz suyla kabaca çekin. Ardından cam bir kavanoza alıp üzerine suyu ekleyin. Üstünü pamuklu bir bezle örtün. Serin, karanlık ve havadar bir yerde 3 gün bekletin. 3 günün sonunda kavanozdaki suyun rengi pembeleşir, üzümün tadını alır, içinde minik gaz kabarcıkları oluşur, biraz da mayhoşlaşır. Bu suyu süzüp içebilirsiniz. Hemen tüketmeyecekseniz buzdolabına kaldırın, 2 gün daha kullanabilirsiniz. Daha sonra tadı değişir ve şıra vasfını kaybeder.

Aşçı Arzu Aygen