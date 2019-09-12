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Soğan Turşusu Tarifi

Türk yemeklerinin olmazsa olmazı soğan, mutfakların başrol oyuncusu gibidir. Tencere yemeklerinden, salataya ve tüm dolma içlerinde mutlaka kullanılır. Peki soğanın turşusu olur mu? İşte soğan turşusu tarifi...
Soğan Turşusu Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

15-18 adet arpacık soğan



2 adet orta boy kırmızı soğan



2 su bardağı su



2 çorba kaşığı tozşeker



4 çorba kaşığı elma veya pirinç sirkesi



1 adet defne yaprağı



Yarım tatlı kaşığı tane karabiber



1-2 dal taze kekik



Yarım tatlı kaşığı tuz


YAPILIŞI

Arpacık soğanların dış kabuklarını temizleyip tencereye alın. Üzerlerini geçecek kadar su ilave edip 5 dakika kaynatın. Daha sonra süzgece alın. Kırmızı soğanların kabuklarını temizleyip halka şeklinde doğrayın. Tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ilave edin ve 2 dakika kaynatın. Daha sonra suyunu süzün. 2 adet yarım litrelik cam kavanozu suda kaynatıp kurulayın. Kırmızı soğanı bir kavanoza, arpacık soğanı diğer cam kavanoza yerleştirin. 2 su bardağı suyu bir tencereye alın. Üzerine kalan turşu malzemesini ekleyip kaynamaya bırakın. Toz şeker eriyince 2 dakika daha pişirip ateşten alın ve soğanların üzerine dökün. Kapaklarını kapatıp bir gece dinlendirin ve servis yapın

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