Soğanlı yumurtalı pizza

Hamur için tüm malzemeyi geniş bir kaba alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurup buzdolabında 2 saat dinlendirin. Daha sonra hamuru 4 bezeye bölün. Unlanmış tezgahta dikdörtgen şeklinde açın.

Hamuru pişirme kağıdı serdiğiniz bir fırın tepsisine alın. Kenarlarını elinizle hafifçe yükseltin. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın.

Üzeri için yoğurt ve zeytinyağını karıştırıp hamurların üzerine sürün. Salçayı karışımın kalanına ilave edip kenarlarına sürün. Soğanları halka doğrayın. Hamurların üzerine sırasıyla peyniri ve kırmızı soğan halkalarını yerleştirin. Her pizzanın üstündeki soğan halkalarının içine üçer adet yumurta kırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıktıktan sonra maydanoz, halka doğranmış sivri biber ve pul biber ile servis edin.