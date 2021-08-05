Sütlü erişte

Süt, su ve tereyağını bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın. Diğer taraftan 1 su bardağı erişteyi kenara ayırın. Kalan erişteyi yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp 5 dakika karıştırarak kavurun. Ocaktaki karışım kaynamaya başlayınca tüm erişteyi üzerine ekleyin. Kapağını kapatıp pilav pişirir gibi suyunu çekmesini bekleyin. Suyunu tamamen çekince üzerine kağıt havlu kapatıp 5 dakika demlenmeye bırakın.

1 yemek kaşığı tereyağını eritip cevizleri 1-2 kez çevirin. Ufalanmış Erzincan tulum peyniriyle birlikte eriştenin üzerine serpin. Biberiye veya maydanozla süsleyerek servis yapın.