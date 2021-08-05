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Sofra Diğer Sütlü erişte

Sütlü erişte

Sütlü erişte
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 30 dakika
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı ev eriştesi



1 su bardağı süt



2 su bardağı su



2 yemek kaşığı tereyağı



ÜZERİ İÇİN



1 yemek kaşığı tereyağı



Yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz



1 su bardağı Erzincan tulum peyniri



Biberiye veya maydanoz


YAPILIŞI

Süt, su ve tereyağını bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın. Diğer taraftan 1 su bardağı erişteyi kenara ayırın. Kalan erişteyi yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp 5 dakika karıştırarak kavurun. Ocaktaki karışım kaynamaya başlayınca tüm erişteyi üzerine ekleyin. Kapağını kapatıp pilav pişirir gibi suyunu çekmesini bekleyin. Suyunu tamamen çekince üzerine kağıt havlu kapatıp 5 dakika demlenmeye bırakın.

1 yemek kaşığı tereyağını eritip cevizleri 1-2 kez çevirin. Ufalanmış Erzincan tulum peyniriyle birlikte eriştenin üzerine serpin. Biberiye veya maydanozla süsleyerek servis yapın.

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