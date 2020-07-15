Süzme yoğurtlu dilimler

Bazlama hamuru için bir kapta maya, şeker ve sütü karıştırıp 10-15 dakika oda ısısında bekletin. Derin bir kabın içinde elenmiş un ve tuzu karıştırıp ortasını havuz şeklinde açın. Aktifleşen mayayı içine ekleyin. Azar azar su ilave ederek yoğurun. Elde edeceğiniz hamur, ele yapışan, çok yumuşak bir kıvamda olmalıdır. Yoğurma işleminin ardından hamur kabının üzerini nemli bir bezle kapatıp oda ısısında yarım saat kadar (hamur iki katı büyüklüğüne erişinceye kadar) bekletin. Daha sonra hamuru toparlayıp aynı şekilde 15 dakika kadar daha bekletin.

Mayalanma işleminin ardından hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler koparıp unlanmış tezgahta yuvarlayıp unlayın. Bezelerden birini alıp parmak uçlarınızla pasta tabağı büyüklüğünde açın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı kızdırıp (arzunuza göre biraz zeytinyağı da ekleyerek) bazlamanın iki yüzünü de çevirerek pişirin. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın.

Yaptığınız bazlamaları daha sonra tüketmek isterseniz, buzlukta saklayabilir, istediğiniz zaman tekrar ısıtıp kullanabilirsiniz.

Bazlamaya süreceğiniz süzme yoğurdu renklendirmek için pancarı rendeleyip suyunu sıkın ve bu suyu 3 yemek kaşığı süzme yoğurda karıştırın. Yeşil renk için maydanozu blenderden geçirip suyunu sıkın ve bu suyu 3 yemek kaşığı süzme yoğurda karıştırın. Mor renk için kırmızı lahanayı rendeleyip suyunu sıkın ve bu suyu 3 yemek kaşığı süzme yoğurda karıştın. Elde ettiğiniz tüm karışımları buzdolabında bir gece bekletin.

Servis için bazlamanızı 8 dilime bölün. 2 dilimine beyaz, 2 dilimine pembe, 2 dilimine yeşil ve 2 dilimine mor yoğurdunuzu sürün. Üzerini mandalina, nar, kuru vişne, badem ve nane ile dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.