Tatlı Patates Kumpiri

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tatlı patateslerin kabuğunu soymadan, temiz bir bulaşık süngeri ile iyice temizleyip yıkayın. Kurulayıp pişirme kağıdı ile hava almayacak şekilde sıkıca sarın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında iyice yumuşayana kadar pişirin.Pişen patateslerin üst kısmına bıçakla oval şekilde kesik atıp kabuğunu açın. Kaşıkla içlerini tamamen boşaltın. Patateslerden bir tanesinin iç kısmını mutfak robotuna alın. Üzerine süt, bal ve fıstık ezmesi ekleyip püre kıvamına gelene kadar çekin. Yeniden patatesin içine doldurun. Diğer patatesin içini de mutfak robotuna alıp, süt ve kakaolu fındık kreması ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Yeniden patatesin içine doldurun. Fıstık ezmeli kumpiri tahin ve yer fıstığı ile fındık kremalı ise küp kesilmiş çilek ve kivi ile süsledikten sonra ılık servis yapın.