Tel Kadayıflı Tavukgöğsü

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü paketin üzerindeki tarifegöre hazırlayın ve ılınması için bir kenara alın. Servis yapacağınız kalıbın içini tamamen kaplayıp, kenarlarından sarkacak şekilde streç film yayın. Tel kadayıfı elinizle toz haline getirmeden hafifçe ufalayın ve bir miktarını kalıbın dibine yayın. Tavuk göğsünün bir kısmını kadayıfın üzerine dökün ve tel kadayıftan tekrar bir miktar tavuk göğsünün üzerine yayın. Kalıbınızın hacmine göre bir ya da iki kat daha yaptıktan sonra, kalan kadayıfın içine çekilmiş ceviz katıp karıştırın. En üste döşeyin. Streç filmin sarkan kenarlarını bohça gibi kapatıp, tatlınızı hava almayacak şekilde buzdolabında 11 saat bekletin. Soğuk servis yapın.