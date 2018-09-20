Tulum Peynirli Kuruyemişli Dürüm

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet tam buğdaylı lavaş
3 dilim tulum peyniri
1 yaprak marul
2-3 dal dereotu
2-3 dal maydanoz
1 çorba kaşığı pesto sos
1/2 su bardağı kuru meyve ve kuruyemiş karışımı
YAPILIŞI
Marul, maydanoz ve dereotunu bol suda yıkayıp bir peçete yardımıyla nemini alın. İsterseniz elinizle koparın isterseniz doğrayın. Lavaşı düz bir zemine alın ve 1 çorba kaşığı pesto sosu üzerine sürün. Lavaşın üzerine peyniri ve diğer malzemeleri eşit miktarda yerleştirip sarın. İsteğe göre hafifçe ısıtıp servis yapın.