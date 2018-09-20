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Tulum Peynirli Kuruyemişli Dürüm

Tulum Peynirli Kuruyemişli Dürüm
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tam buğdaylı lavaş

3 dilim tulum peyniri

1 yaprak marul

2-3 dal dereotu

2-3 dal maydanoz

1 çorba kaşığı pesto sos

1/2 su bardağı kuru meyve ve kuruyemiş karışımı

YAPILIŞI

Marul, maydanoz ve dereotunu bol suda yıkayıp bir peçete yardımıyla nemini alın. İsterseniz elinizle koparın isterseniz doğrayın. Lavaşı düz bir zemine alın ve 1 çorba kaşığı pesto sosu üzerine sürün. Lavaşın üzerine peyniri ve diğer malzemeleri eşit miktarda yerleştirip sarın. İsteğe göre hafifçe ısıtıp servis yapın.
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