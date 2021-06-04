Sofra Diğer Türk kahveli ve meyveli pratik dondurma

Türk kahveli ve meyveli pratik dondurma

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi ile sadece klasik Türk kahvesi yapılacağını düşünüyorsanız üzgünüz ama yanılıyorsunuz! Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi ile yazın sıcaklarına karşı serin serin, içinizi ferahlatacak, yapımı son derece pratik bir dondurma hazırladık.