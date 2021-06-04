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Sofra Diğer Türk kahveli ve meyveli pratik dondurma

Türk kahveli ve meyveli pratik dondurma

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi ile sadece klasik Türk kahvesi yapılacağını düşünüyorsanız üzgünüz ama yanılıyorsunuz! Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi ile yazın sıcaklarına karşı serin serin, içinizi ferahlatacak, yapımı son derece pratik bir dondurma hazırladık.
Türk kahveli ve meyveli pratik dondurma
Sofra Tarifi

YAPILIŞI

8 KİŞİLİK

MALZEMELER

  • 2 tatlı kaşığı Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi
  • 5-6 adet çilek
  • 3 adet kayısı
  • 1 adet nektarin
  • 4-5 dal nane
  • 1-2 yemek kaşığı kıyılmış fındık
  • 750 gram süzme yoğurt
  • 1 su bardağı granola
  • 1 yemek kaşığı bal

ÜZERİ İÇİN

  • 1-2 tatlı kaşığı Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi
  • 1-2 yemek kaşığı kıyılmış fındık

Meyveleri küçük küp doğrayıp bir kaba alın. Üzerine kıyılmış nane yaprakları ve fındığı ilave edip harmanlayın.

Süzme yoğurdu geniş bir kaba alın.

Üzerine granola, bal, meyveli karışımın yarısını ve Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi'ni ekleyip iyice karıştırın.

Daha sonra streç filmle kaplanmış 26x20 cm'lik fırın kabına boşaltın. Kalan meyveli karışımı üzerine serpiştirin. Yemek kaşığının tersi ile meyveleri karışımın içine hafifçe bastırın.

Üzerini streç filmle kaplayıp sertleşene kadar derin dondurucuda dinlendirin. Dilimleyip servis tabağına alın.

Üzerlerine Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi ve fındık serpiştirin. Bekletmeden servis yapın.

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