Türk kahveli ve meyveli pratik dondurma

8 KİŞİLİK
MALZEMELER
ÜZERİ İÇİN
Meyveleri küçük küp doğrayıp bir kaba alın. Üzerine kıyılmış nane yaprakları ve fındığı ilave edip harmanlayın.
Süzme yoğurdu geniş bir kaba alın.
Üzerine granola, bal, meyveli karışımın yarısını ve Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi'ni ekleyip iyice karıştırın.
Daha sonra streç filmle kaplanmış 26x20 cm'lik fırın kabına boşaltın. Kalan meyveli karışımı üzerine serpiştirin. Yemek kaşığının tersi ile meyveleri karışımın içine hafifçe bastırın.
Üzerini streç filmle kaplayıp sertleşene kadar derin dondurucuda dinlendirin. Dilimleyip servis tabağına alın.
Üzerlerine Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi ve fındık serpiştirin. Bekletmeden servis yapın.