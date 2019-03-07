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Yerelması Turşusu Tarifi

Yerelması Turşusu Tarifi
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg yerelması



5-6 adet nohut



2-4 diş sarmısak



Salamura için:



5 su bardağı kaynatılıp soğutulmuş su



Bir buçuk su bardağı sirke



İki buçuk çorba kaşığı kaya tuzu


YAPILIŞI

Salamura için sirke ve kaya tuzunu, tuz eriyene dek kaynatın. Ocaktan alıp, su ilave edin ve karıştırın. Daha sonra soğumaya bırakın. Yerelmalarını yıkayıp, iyice fırçalayın. Her birini iki parçaya bölüp, temiz ve kuru bir cam kavanoza yerleştirin. Üzerine salamurayı gezdirin. Kabukları temizlenmiş sarmısak ve nohut ilave edip, kapağını sıkıca kapatın. Arada bir sallayıp, kuru ve güneş almayan bir yerde 2-3 hafta dinlendirin.

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