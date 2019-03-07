Yerelması Turşusu Tarifi

Salamura için sirke ve kaya tuzunu, tuz eriyene dek kaynatın. Ocaktan alıp, su ilave edin ve karıştırın. Daha sonra soğumaya bırakın. Yerelmalarını yıkayıp, iyice fırçalayın. Her birini iki parçaya bölüp, temiz ve kuru bir cam kavanoza yerleştirin. Üzerine salamurayı gezdirin. Kabukları temizlenmiş sarmısak ve nohut ilave edip, kapağını sıkıca kapatın. Arada bir sallayıp, kuru ve güneş almayan bir yerde 2-3 hafta dinlendirin.