Zereşkli Çift Peynir

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zereşk, karabiber ve çörek otunu çukur bir kapta karıştırın ve üzerine top peynirleri ekleyip harmanlayın. Tepsi peynirini bir tencerede kaynayan suyun buharında yumuşatın. Harmanladığınız top peynirli karışımı yumuşamış olan tepsi peynirinin ortasına yerleştirin. Karışımı top haline getirip sıkıca sarın. 2 Bir peynir bezine veya torbaya koyun ve ağzını sıkıca bağlayın. Bu torbayı kaynar su dolu kaba daldırın. Tencerede torbanın üzerini kapatacak kadar su olması gerekir. Tenceredeki su ılınıncaya kadar peynir torbasını içinde bırakın. Süzülmesi için bir kaba alın. Oda sıcaklığında yaklaşık iki gün olgunlaşmaya bırakın. Peyniri hafifçe ıslatarak veya yağlayarak bezinden ayırıp, sunacağınız tabağa yerleştirin. Üzerine karabiber ve kavrulmuş susam serperek servis yapın