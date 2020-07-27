Zeytinli muffin

Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Ayçiçeği yağı ve yoğurt ekleyip çırpın. Ardından un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip malzeme birleşene kadar karıştırın. İçine zeytin dilimleri ve ufaladığınız beyaz peyniri de ekleyip karıştırın. 12'li muffin kalıbını yağlayın ve harcı içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika, üzeri altın sarısı olana kadar pişirin. Piştikten sonra soğutma tel üzerine alın. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis yapın.