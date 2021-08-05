DETAYLI ARA
Sofra Diğer Zeytinyağında yoğurt peyniri

Zeytinyağında yoğurt peyniri

Zeytinyağında yoğurt peyniri
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg koyun yoğurdu



1 çay kaşığı tuz



2 tatlı kaşığı pul biber



2 dal biberiye



2-3 dal kekik



Yeteri kadar zeytinyağı


YAPILIŞI

Yoğurt ve tuzu karıştırıp temiz bir tülbentin içine koyun. Kenarlarından sıkıca bağlayarak süzülmesi için tel bir süzgece alın. Süzgeci daha büyük bir kabın üzerine koyarak buzdolabında yaklaşık 3 gün yoğurdun bütün suyu bitene kadar süzdürün. Daha sonra küçük toplar şeklinde yuvarlayın. Aralarına biberiye, kekik ve pul biber serperek bir kavanoza kat kat dizin. En son üzerini kapatacak kadar zeytinyağı ekleyip buzdolabına kaldırın. Yaklaşık 3 hafta kadar buzdolabında beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Pideli ve peynirli patlıcan ezme
Pideli ve peynirli patlıcan ezme
Chia’lı enerji topları
Chia’lı enerji topları
Mantarlı, patatesli pide
Mantarlı, patatesli pide
Kavurmalı ve peynirli açık pide
Kavurmalı ve peynirli açık pide
Peynirli ve yumurtalı pide
Peynirli ve yumurtalı pide
Soğanlı pide
Soğanlı pide
Kakaolu gül tatlısı
Kakaolu gül tatlısı
Türk Kahveli Mekik
Türk Kahveli Mekik

Yemek Kategorileri

SON DAKİKA