Zeytinyağında yoğurt peyniri

Yoğurt ve tuzu karıştırıp temiz bir tülbentin içine koyun. Kenarlarından sıkıca bağlayarak süzülmesi için tel bir süzgece alın. Süzgeci daha büyük bir kabın üzerine koyarak buzdolabında yaklaşık 3 gün yoğurdun bütün suyu bitene kadar süzdürün. Daha sonra küçük toplar şeklinde yuvarlayın. Aralarına biberiye, kekik ve pul biber serperek bir kavanoza kat kat dizin. En son üzerini kapatacak kadar zeytinyağı ekleyip buzdolabına kaldırın. Yaklaşık 3 hafta kadar buzdolabında beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.