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Sofra Diğer Zeytinyağlı beyaz peynirli kabak bayıldı

Zeytinyağlı beyaz peynirli kabak bayıldı

Yaz mevsiminin sevilen bu zeytinyağlısının şimdi tam zamanı.
Zeytinyağlı beyaz peynirli kabak bayıldı
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kabak



2 adet soğan



2 adet olgun domates



8 diş sarımsak



1 çay kaşığı toz şeker



Yarım su bardağı su



75 gram beyaz peynir



8 yemek kaşığı sızma zeytinyağı



5-6 dal dereotu



Tuz


YAPILIŞI

Soğanların kabuğunu soyup piyazlık doğrayın. İri parçalar şeklinde doğradığınız domatesleri ve ikiye kestiğiniz sarımsakları bir kasenin içinde tuz ve şeker ekleyerek hafifçe ovun. Kabakların kabuğunu soyup uzunlamasına, sap kısmına doğru 2 cm'lik kesilmemiş yer kalana kadar dört parçaya bölün. Yayvan bir tencereye yerleştirin. Üzerlerine domatesli peynirli harçtan paylaştırın. Kabakların kenarından suyu ekleyin. Kısık ateşte 30 dakika pişirin. Üzerine beyaz peynir ve ince doğranmış maydanozu serpip zeytinyağını gezdirin. Ilık servis yapın.

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