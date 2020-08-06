Zeytinyağlı beyaz peynirli kabak bayıldı

Soğanların kabuğunu soyup piyazlık doğrayın. İri parçalar şeklinde doğradığınız domatesleri ve ikiye kestiğiniz sarımsakları bir kasenin içinde tuz ve şeker ekleyerek hafifçe ovun. Kabakların kabuğunu soyup uzunlamasına, sap kısmına doğru 2 cm'lik kesilmemiş yer kalana kadar dört parçaya bölün. Yayvan bir tencereye yerleştirin. Üzerlerine domatesli peynirli harçtan paylaştırın. Kabakların kenarından suyu ekleyin. Kısık ateşte 30 dakika pişirin. Üzerine beyaz peynir ve ince doğranmış maydanozu serpip zeytinyağını gezdirin. Ilık servis yapın.