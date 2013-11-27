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Antep fıstıklı Dana Sarma

Antep fıstıklı Dana Sarma
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram dana bonfile

2 çorba kaşığı antep fıstığı

5 adet ekşi kuru erik

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 dal kekik

Tuz

Karabiber

Servis için:

Izgara sebze

YAPILIŞI

Antep fıstığını birkaç dakika haşlayıp süzün. Soğuk sudan geçirdikten sonra irice dövün. Erikleri ince kıyıp, fıstıkla karıştırın. Bonfileyi 3 parçaya bölün. Döverek inceltin. Üzerlerine tuz serpin. Fıstıklı karışımı içlerine pay edip, sarın. Açılmalarını önlemek için kürdanla tutturun. Üzerlerine zeytinyağı sürüp, karabiber serpin. Izgarada ya da fırında pişirin. Dilimleyerek servis tabağına alın. Kekik yaprakları ile süsleyin.
Izgara sebze eşliğinde servis yapın.
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