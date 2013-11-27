Antep fıstıklı Dana Sarma

Izgara sebze eşliğinde servis yapın.

Antep fıstığını birkaç dakika haşlayıp süzün. Soğuk sudan geçirdikten sonra irice dövün. Erikleri ince kıyıp, fıstıkla karıştırın. Bonfileyi 3 parçaya bölün. Döverek inceltin. Üzerlerine tuz serpin. Fıstıklı karışımı içlerine pay edip, sarın. Açılmalarını önlemek için kürdanla tutturun. Üzerlerine zeytinyağı sürüp, karabiber serpin. Izgarada ya da fırında pişirin. Dilimleyerek servis tabağına alın. Kekik yaprakları ile süsleyin.