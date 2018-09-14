Arnavut Ciğeri

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg dana ciğeri
1 su bardağı süt
500 gram patates
3 adet sivri biber
100 gram tereyağı
2 adet kırmızı biber
Toz kırmızıbiber, tuz
CİĞERLERİ BULAMAK İÇİN: Un
KIZARTMAK İÇİN: Sıvı yağ
YAPILIŞI
Dana ciğerinin sinir ve zarını temizleyin. Kuşbaşı şeklinde doğrayıp akşamdan süte yatırın. Sabah iyice süzün. Küp şeklinde doğranmış patates ve biberleri kızgın yağda kızartın. Süzülen ciğeri una bulayıp aynı yağda 1 dakika kızartın. Ardından geniş bir kaba alıp patates, tuz, toz kırmızıbiber ve tereyağı ile harmanlayın. Tereyağı ciğerin kendi sıcağıyla eridikten sonra iyice harmanlayıp sıcak servis yapın.