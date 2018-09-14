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Sofra / Et Yemekleri / Arnavut Ciğeri

Arnavut Ciğeri

Arnavut Ciğeri
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg dana ciğeri

1 su bardağı süt

500 gram patates

3 adet sivri biber

100 gram tereyağı

2 adet kırmızı biber

Toz kırmızıbiber, tuz



CİĞERLERİ BULAMAK İÇİN: Un

KIZARTMAK İÇİN: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Dana ciğerinin sinir ve zarını temizleyin. Kuşbaşı şeklinde doğrayıp akşamdan süte yatırın. Sabah iyice süzün. Küp şeklinde doğranmış patates ve biberleri kızgın yağda kızartın. Süzülen ciğeri una bulayıp aynı yağda 1 dakika kızartın. Ardından geniş bir kaba alıp patates, tuz, toz kırmızıbiber ve tereyağı ile harmanlayın. Tereyağı ciğerin kendi sıcağıyla eridikten sonra iyice harmanlayıp sıcak servis yapın.
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