Arnavut Ciğeri

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dana ciğerinin sinir ve zarını temizleyin. Kuşbaşı şeklinde doğrayıp akşamdan süte yatırın. Sabah iyice süzün. Küp şeklinde doğranmış patates ve biberleri kızgın yağda kızartın. Süzülen ciğeri una bulayıp aynı yağda 1 dakika kızartın. Ardından geniş bir kaba alıp patates, tuz, toz kırmızıbiber ve tereyağı ile harmanlayın. Tereyağı ciğerin kendi sıcağıyla eridikten sonra iyice harmanlayıp sıcak servis yapın.