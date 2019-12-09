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Arpacık soğanlı et tarifi

Akşam yemeğiniz için lezzetli ve kolay bir tarif tercih etmek isterseniz buyurun arpacık soğanlı et tarifi... Sofralarınızı süsleyecek olan arpacık soğanlı et tarifini sizlere sunuyoruz...
Arpacık soğanlı et tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram kuşbaşı et



500 gram arpacık soğan



1 çorba kaşığı tereyağı



2 çorba kaşığı sıvıyağ



1 çorba kaşığı salça



2 adet kırmızı biber



2 adet dolmalık biber



Bir buçuk su bardağı su



Yeterince tuz


YAPILIŞI

Eti tencereye alıp, kısık ateşte suyunu salıp yeniden çekene dek karıştırarak pişirin. Ayrı bir tencerede arpacık soğanı tereyağı-sıvıyağ karışımında soteleyin. Salça, jülyen doğranmış kırmızı ve dolmalık biber ilave edip karıştırın. Eti, ardından suyu ekleyin. Tuzunu ayarlayıp 10-15 dakika tencerenin kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Ocaktan alıp arzuya göre kekik, karabiber veya biberiye ilave edip servis yapın.

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