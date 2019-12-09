Arpacık soğanlı et tarifi

Eti tencereye alıp, kısık ateşte suyunu salıp yeniden çekene dek karıştırarak pişirin. Ayrı bir tencerede arpacık soğanı tereyağı-sıvıyağ karışımında soteleyin. Salça, jülyen doğranmış kırmızı ve dolmalık biber ilave edip karıştırın. Eti, ardından suyu ekleyin. Tuzunu ayarlayıp 10-15 dakika tencerenin kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Ocaktan alıp arzuya göre kekik, karabiber veya biberiye ilave edip servis yapın.