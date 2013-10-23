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Sofra / Et Yemekleri / Arpacık Soğanlı Kazan Kapama

Arpacık Soğanlı Kazan Kapama

Arpacık Soğanlı Kazan Kapama
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram arpacık soğan

1 kg kuşbaşı dana ya da koyun eti

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tane kırmızıbiber

1 çay bardağı sıcak su

10-15 adet vişne, tuz

YAPILIŞI

Arpacık soğanları tencereye alıp sıvı yağda pembeleştirin. Kevgir yardımıyla soğanları başka bir kaba aktarın. Eti tenceredeki sıvı yağa ekleyip, harlı ateşte kavurun. Tane kırmızıbiber, tuz ve soğanları ilave edin. Hafifçe karıştırıp, 1 çay bardağı sıcak su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte 30 dakika pişirin. Ocaktan almaya yakın vişne ekleyip harmanlayın ve servis tabağına aktarın.
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