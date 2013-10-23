Arpacık Soğanlı Kazan Kapama

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram arpacık soğan
1 kg kuşbaşı dana ya da koyun eti
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tane kırmızıbiber
1 çay bardağı sıcak su
10-15 adet vişne, tuz
YAPILIŞI
Arpacık soğanları tencereye alıp sıvı yağda pembeleştirin. Kevgir yardımıyla soğanları başka bir kaba aktarın. Eti tenceredeki sıvı yağa ekleyip, harlı ateşte kavurun. Tane kırmızıbiber, tuz ve soğanları ilave edin. Hafifçe karıştırıp, 1 çay bardağı sıcak su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte 30 dakika pişirin. Ocaktan almaya yakın vişne ekleyip harmanlayın ve servis tabağına aktarın.