Arpacık Soğanlı Kazan Kapama

Sofra Tarifi

500 gram arpacık soğan 1 kg kuşbaşı dana ya da koyun eti 1 çay bardağı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı tane kırmızıbiber 1 çay bardağı sıcak su 10-15 adet vişne, tuz

YAPILIŞI

Arpacık soğanları tencereye alıp sıvı yağda pembeleştirin. Kevgir yardımıyla soğanları başka bir kaba aktarın. Eti tenceredeki sıvı yağa ekleyip, harlı ateşte kavurun. Tane kırmızıbiber, tuz ve soğanları ilave edin. Hafifçe karıştırıp, 1 çay bardağı sıcak su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte 30 dakika pişirin. Ocaktan almaya yakın vişne ekleyip harmanlayın ve servis tabağına aktarın.