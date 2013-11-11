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Arpacık Soğanlı Kuzu İncik Mercimek Salatası ile

Arpacık Soğanlı Kuzu İncik Mercimek Salatası ile
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy kuzu incik

3 çorba kaşığı zeytinyağı

20-25 dal maydanoz

200 gram yeşil mercimek

1 adet kırmızı

1 adet yeşil biber

1 adet domates

1 adet orta boy kırmızı soğan

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı hardal

Tuz

karabiber

Arpacık soğanlı sos için:

2 su bardağı demiglace sos

10 adet arpacık soğan

Servis için:

Patates püresi

YAPILIŞI

1 İncikleri 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayıp, 10-15 dal kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ile marine edin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, üzeri kapalı olarak bir buçuk saat pişirin. 2 Mercimeği yıkayıp, fazla yumuşak olmayacak şekilde haşlayın. Kıyılmış kırmızı biber, yeşil biber, soğan, domates
ve kıyılmış 5-6 dal maydanoz ile karıştırın. Ayrı bir yerde sirke, hardal ve kalan 1 çorba kaşığı zeytinyağını
çırpın. Daha sonra mercimekle karıştırın. İki adet küçük boy çember kalıbı, iki adet servis tabağına
yerleştirin. Mercimekli karışımı içlerine pay edin ve kalıbı çıkarın. 3 Demiglace sos, arpacık
soğan tencereye alın. Kaynatarak çektirin. 4 Kuzu incikleri patates püresinin üzerine yerleştirin. Tabağı dilediğiniz şekilde süsleyip, arpacık soğanlı sos ile birlikte servis yapın.
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