Arpacık Soğanlı Kuzu İncik Mercimek Salatası ile

ve kıyılmış 5-6 dal maydanoz ile karıştırın. Ayrı bir yerde sirke, hardal ve kalan 1 çorba kaşığı zeytinyağını

çırpın. Daha sonra mercimekle karıştırın. İki adet küçük boy çember kalıbı, iki adet servis tabağına

yerleştirin. Mercimekli karışımı içlerine pay edin ve kalıbı çıkarın. 3 Demiglace sos, arpacık

soğan tencereye alın. Kaynatarak çektirin. 4 Kuzu incikleri patates püresinin üzerine yerleştirin. Tabağı dilediğiniz şekilde süsleyip, arpacık soğanlı sos ile birlikte servis yapın.

1 İncikleri 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayıp, 10-15 dal kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ile marine edin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, üzeri kapalı olarak bir buçuk saat pişirin. 2 Mercimeği yıkayıp, fazla yumuşak olmayacak şekilde haşlayın. Kıyılmış kırmızı biber, yeşil biber, soğan, domates