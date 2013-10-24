Bademli Köfte

Sofra Tarifi

Yarım su bardağı badem Yarım kg kıyma 1 adet küçük boy soğan 4-5 dal kıyılmış maydanoz 2 çorba kaşığı su Tuz, karabiber, yenibahar Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Bademleri kaynayan suya atıp 5 dakika sonra çıkarın. Süzdükten sonra kabuklarını soyun ve iri kalacak şekilde blenderden geçirin. Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine badem, rendelenmiş soğan, maydanoz, tuz, karabiber ve yenibahar ekleyip iyice yoğurun. Suyu katıp yeniden yoğurun. Ceviz iriliğinde parçalar koparıp, yuvarlayarak kızgın yağda kızartın.