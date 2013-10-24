Bademli Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı badem
Yarım kg kıyma
1 adet küçük boy soğan
4-5 dal kıyılmış maydanoz
2 çorba kaşığı su
Tuz, karabiber, yenibahar
Kızartmak için: Sıvı yağ
YAPILIŞI
Bademleri kaynayan suya atıp 5 dakika sonra çıkarın. Süzdükten sonra kabuklarını soyun ve iri kalacak şekilde blenderden geçirin. Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine badem, rendelenmiş soğan, maydanoz, tuz, karabiber ve yenibahar ekleyip iyice yoğurun. Suyu katıp yeniden yoğurun. Ceviz iriliğinde parçalar koparıp, yuvarlayarak kızgın yağda kızartın.