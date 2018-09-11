Baharatlı Şiş Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğan, sarmısak, maydanoz ve kırmızı biberi ince kıyılmış kıvama gelene kadar doğrayıcıda çekin ve geniş bir kaba alın. Üzerine kıyma, yumurta, galeta unu, karabiber, nane, kekik, pul biber, zerdeçal ve tuzu ilave edip iyice yoğurun. Buzdolabına alıp, 30 dakika dinlendirin. Harçtan elma büyüklüğünde parçalar koparıp, çöp şişlere çok ince olmayacak şekilde ve uzun biçimde geçirin. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Közlenmiş biber ve domatesle birlikte servis yapın.