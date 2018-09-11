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Sofra / Et Yemekleri / Baharatlı Şiş Köfte

Baharatlı Şiş Köfte

Baharatlı Şiş Köfte
  • 6 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

1-2 adet sarmısak

1/2 demet maydanoz

1 adet kırmızı biber

4-5 çorba kaşığı galeta unu

1 çay kayığı karabiber

1/2 tatlı kaşığı nane

1/2 tatlı kaşığı kekik

1/2 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı zerdeçal

Tuz

YAPILIŞI

Soğan, sarmısak, maydanoz ve kırmızı biberi ince kıyılmış kıvama gelene kadar doğrayıcıda çekin ve geniş bir kaba alın. Üzerine kıyma, yumurta, galeta unu, karabiber, nane, kekik, pul biber, zerdeçal ve tuzu ilave edip iyice yoğurun. Buzdolabına alıp, 30 dakika dinlendirin. Harçtan elma büyüklüğünde parçalar koparıp, çöp şişlere çok ince olmayacak şekilde ve uzun biçimde geçirin. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Közlenmiş biber ve domatesle birlikte servis yapın.
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