Bakla Dana Kavurma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram taze bakla
1 kg küp doğranmış dana eti
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 diş dövülmüş sarımsak
1 tatlı kaşığı dövülmüş kişniş
4 su bardağı su
Yarım demet dereotu
Yarım çay kaşığı taze çekilmiş
karabiber
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI
Eti zeytinyağında 10 dakika soteleyin. Sarımsak ve kişniş ilave edip karıştırın. Tuz ve karabiberini ayarlayın.
Su ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynayınca ocağın altını kısıp, et yumuşayana dek yaklaşık 2 saat pişirin. Taze bakla ekleyin. Bakla pişince kıyılmış dereotu ilave edin. Tabağa alıp servis yapın.