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Sofra / Et Yemekleri / Bakla Dana Kavurma

Bakla Dana Kavurma

Bakla Dana Kavurma
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram taze bakla

1 kg küp doğranmış dana eti

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş dövülmüş sarımsak

1 tatlı kaşığı dövülmüş kişniş

4 su bardağı su

Yarım demet dereotu

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş

karabiber

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Eti zeytinyağında 10 dakika soteleyin. Sarımsak ve kişniş ilave edip karıştırın. Tuz ve karabiberini ayarlayın.
Su ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynayınca ocağın altını kısıp, et yumuşayana dek yaklaşık 2 saat pişirin. Taze bakla ekleyin. Bakla pişince kıyılmış dereotu ilave edin. Tabağa alıp servis yapın.
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