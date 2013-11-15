Balkan Köftesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kıymayı yoğurma kabına alın ve tuz ile birlikte 15 dakika yoğurun. Yarım saat dinlendirdikten sonra rendelenmiş soğan, karabiber ve pul biber ilave edip, 15 dakika daha yoğurun. Hazırladığınız kıymayı 1 saat dinlendirin. Kıymadan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve her bir parçayı tekrar ikiye ayırın. İkiye ayırdığınız parçanın birine elinizle bastırıp, hamburger köftesi şekli verin. Üzerine 1 çay kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 çay kaşığı doğranmış kuru et koyup, diğer parçayı üzerine kapatarak, bastırın. Diğer köfte parçalarını da aynı şekilde hazırlayın. Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın ve üzerine 1 çay kaşığı kaymak koyup, sıcak olarak servis yapın.