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Sofra / Et Yemekleri / Beğendili Kuzu İncik

Beğendili Kuzu İncik

Beğendili Kuzu İncik
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet kuzu incik

2 diş sarımsak

2 adet defne yaprağı

2-3 dal maydanozun sapı

2-3 dal taze kekik

Yarım çay kaşığı sıvı yağ

1'er adet soğan ve havuç

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı salça

8 su bardağı soğuk su

2 çay kaşığı tane karabiber

2 çay kaşığı tuz

Beğendi için:

3 adet kemer patlıcanı

Yarım limonun suyu

Yarım çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

25 gram dil peyniri

Yarım çay kaşığı

dövülmüş damla sakızı

1 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kuzu incikleri tencereye yerleştirin. Defne yaprağı, maydanoz sapı, kekik, karabiber ve üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip, yumuşayana dek haşlayın. Sıvı yağı bir tencereye alıp, dörde soğan, havuç ve sarımsakları Suyu süzülmüş incikleri ilave edip, 1-2 dakika soteleyin. Un ekleyip, 1 dakika daha soteleyin. Salça ilave edip karıştırın. Soğuk su ekleyip, kaynamaya bırakın. Ocağı kısıp, 1 saat pişirin. Tuz ilave edip ocaktan alın. Beğendi için, patlıcanları ocakta közleyip, kabuklarını temizleyin. İncecik kıyıp, limon suyu ekleyin ve harmanlayın. Tereyağını tencereye alıp kızdırın. Un ekleyip kavurun. Patlıcan ilave edip, karıştırın. Rendelenmiş dil peyniri, damla sakızı ve tuz ekleyip, kısık ateşte karıştırarak kavurun. Süt ilave edip, yeniden karıştırın. İncikle birlikte servis yapın.

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