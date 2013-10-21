Beğendili Kuzu İncik

Kuzu incikleri tencereye yerleştirin. Defne yaprağı, maydanoz sapı, kekik, karabiber ve üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip, yumuşayana dek haşlayın. Sıvı yağı bir tencereye alıp, dörde soğan, havuç ve sarımsakları Suyu süzülmüş incikleri ilave edip, 1-2 dakika soteleyin. Un ekleyip, 1 dakika daha soteleyin. Salça ilave edip karıştırın. Soğuk su ekleyip, kaynamaya bırakın. Ocağı kısıp, 1 saat pişirin. Tuz ilave edip ocaktan alın. Beğendi için, patlıcanları ocakta közleyip, kabuklarını temizleyin. İncecik kıyıp, limon suyu ekleyin ve harmanlayın. Tereyağını tencereye alıp kızdırın. Un ekleyip kavurun. Patlıcan ilave edip, karıştırın. Rendelenmiş dil peyniri, damla sakızı ve tuz ekleyip, kısık ateşte karıştırarak kavurun. Süt ilave edip, yeniden karıştırın. İncikle birlikte servis yapın.