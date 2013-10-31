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Beğendili Kuzu Pirzola

Beğendili Kuzu Pirzola
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 kalem kuzu pirzola

2 adet patlıcan

Yarım limonun suyu

1 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber



Marine için:

1 adet soğan

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Marine için soğanı rendeleyip geniş bir kaba alın. Üzerine süt, sirke, zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edin. Kuzu pirzolaları marineye koyup, buzdolabında en az 1 saat bekletin. Diğer taraftan patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyup, kararmalarını önlemek için limonlu suda 5 dakika bekletin. Sudan alıp, ince kıyın ve kenara alın. Tereyağını bir tavada eritin. Üzerine un ekleyin ve rengi dönene dek kavurun. Sürekli karıştırarak sütü ekleyin. Karışım muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın. Közlenmiş patlıcan, rendelenmiş kaşar peyniri, karabiber ve tuzu ilave edip hızlıca karıştırın. Hazırladığınız beğendiyi servis tabağına aktarın. Pirzolaları ızgarada ya da yapışmaz yüzeyli tavada pişirin. Beğendinin üzerine yerleştirip servis yapın.
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