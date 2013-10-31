Beğendili Kuzu Pirzola

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Marine için soğanı rendeleyip geniş bir kaba alın. Üzerine süt, sirke, zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edin. Kuzu pirzolaları marineye koyup, buzdolabında en az 1 saat bekletin. Diğer taraftan patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyup, kararmalarını önlemek için limonlu suda 5 dakika bekletin. Sudan alıp, ince kıyın ve kenara alın. Tereyağını bir tavada eritin. Üzerine un ekleyin ve rengi dönene dek kavurun. Sürekli karıştırarak sütü ekleyin. Karışım muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın. Közlenmiş patlıcan, rendelenmiş kaşar peyniri, karabiber ve tuzu ilave edip hızlıca karıştırın. Hazırladığınız beğendiyi servis tabağına aktarın. Pirzolaları ızgarada ya da yapışmaz yüzeyli tavada pişirin. Beğendinin üzerine yerleştirip servis yapın.