Adana Dürüm

1 Öncelikle Adana kebap için kıyma, kırmızı biber, sarımsak, soğan, çekirdek kısmı alınmış sivri biber, maydanoz, tuz ve karabiberi blenderden geçirin. Harcı, ısıya dayanıklı, orta büyüklükte bir fırın kabının tabanına elinizle bastırarak yayın. 2 parmak eninde uzun şeritler halinde kesin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin.

2 Piyaz için soğanı piyazlık doğrayın ve derin bir kaba alıp, az tuz ile ovun. Üzerine kıyılmış maydanoz, sumak, pul biber, limon suyu, zeytinyağı ekleyip, karıştırın.

3 İç malzeme için piyazlık doğranmış soğan, kıyılmış maydanoz, tuz ve pul biberi karıştırın. Adana dürümü lavaş ekmeğine sarın ve üzerine soğanlı harçtan koyup, piyazla birlikte servis yapın.