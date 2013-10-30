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Sofra / Et Yemekleri / Adana Dürüm

Adana Dürüm

Adana Dürüm
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Adana kebap için:

350 gram kıyma

1 adet közlenmiş kırmızı biber

1 diş sarımsak

1 adet küçük boy soğan

1 adet sivri biber

5-6 dal maydanoz

Tuz

karabiber



Soğan piyazı için:

1 adet küçük boy soğan

Yarım demet maydanoz

1'er tatlı kaşığı sumak ve pul biber

1 adet limonun suyu

5 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

karabiber



İç malzeme için: 1 adet soğan

8-10 dal maydanoz

Tuz

pul biber

Servis için:

2 adet lavaş ekmeği

YAPILIŞI

1 Öncelikle Adana kebap için kıyma, kırmızı biber, sarımsak, soğan, çekirdek kısmı alınmış sivri biber, maydanoz, tuz ve karabiberi blenderden geçirin. Harcı, ısıya dayanıklı, orta büyüklükte bir fırın kabının tabanına elinizle bastırarak yayın. 2 parmak eninde uzun şeritler halinde kesin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin.

2 Piyaz için soğanı piyazlık doğrayın ve derin bir kaba alıp, az tuz ile ovun. Üzerine kıyılmış maydanoz, sumak, pul biber, limon suyu, zeytinyağı ekleyip, karıştırın.

3 İç malzeme için piyazlık doğranmış soğan, kıyılmış maydanoz, tuz ve pul biberi karıştırın. Adana dürümü lavaş ekmeğine sarın ve üzerine soğanlı harçtan koyup, piyazla birlikte servis yapın.

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