Bezelye Püresinde Dana Bonfile

kızartın. 2 Bezelye püresi için bezelyeyi blenderden geçirin. Tereyağını tavada eritip, bezelye püresini ekleyin. Krema, kıyılmış dereotu ve tuz ilave edip karıştırarak pişirin. 3 Domates sos için kabukları temizlenmiş domatesleri küp doğrayıp, suyunu çekene dek pişirin. Kıyılmış fesleğen ilave edip, ocaktan alın. 4 Servis tabağına 2 çorba kaşığı bezelye püresi koyun. Üzerine bir dilim et yerleştirip, 1 çorba kaşığı domates sos

koyun. Parmesan peyniri serpin. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayıp servis yapın.

1 Marine için elma sirkesi, zeytinyağı ve sarımsağı bir kabın içinde karıştırın. Eti ekleyip, üzerini kapatın ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Eti buharda haşlayıp, galeta ununa bulayın ve tereyağda önlü arkalı