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Bezelye Püresinde Dana Bonfile

Bezelye Püresinde Dana Bonfile
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 dilim dana bonfile

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı galeta unu

Marine etmek için:

2 çorba kaşığı elma sirkesi

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş kıyılmış sarımsak

Bezelye püresi için:

2 su bardağı haşlanmış bezelye

1 çorba kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı krema

Yarım demet dereotu

Yeteri kadar tuz

Domates sos için:

3 adet domates

3 dal fesleğen

Üzeri için: 3 çorba kaşığı iri

rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI

1 Marine için elma sirkesi, zeytinyağı ve sarımsağı bir kabın içinde karıştırın. Eti ekleyip, üzerini kapatın ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Eti buharda haşlayıp, galeta ununa bulayın ve tereyağda önlü arkalı
kızartın. 2 Bezelye püresi için bezelyeyi blenderden geçirin. Tereyağını tavada eritip, bezelye püresini ekleyin. Krema, kıyılmış dereotu ve tuz ilave edip karıştırarak pişirin. 3 Domates sos için kabukları temizlenmiş domatesleri küp doğrayıp, suyunu çekene dek pişirin. Kıyılmış fesleğen ilave edip, ocaktan alın. 4 Servis tabağına 2 çorba kaşığı bezelye püresi koyun. Üzerine bir dilim et yerleştirip, 1 çorba kaşığı domates sos
koyun. Parmesan peyniri serpin. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayıp servis yapın.
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