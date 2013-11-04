Bezelye Püresinde Dana Bonfile

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 dilim dana bonfile
2 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı galeta unu
Marine etmek için:
2 çorba kaşığı elma sirkesi
3 çorba kaşığı zeytinyağı
2 diş kıyılmış sarımsak
Bezelye püresi için:
2 su bardağı haşlanmış bezelye
1 çorba kaşığı tereyağı
1 kahve fincanı krema
Yarım demet dereotu
Yeteri kadar tuz
Domates sos için:
3 adet domates
3 dal fesleğen
Üzeri için: 3 çorba kaşığı iri
rendelenmiş parmesan peyniri
YAPILIŞI
1 Marine için elma sirkesi, zeytinyağı ve sarımsağı bir kabın içinde karıştırın. Eti ekleyip, üzerini kapatın ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Eti buharda haşlayıp, galeta ununa bulayın ve tereyağda önlü arkalı
kızartın. 2 Bezelye püresi için bezelyeyi blenderden geçirin. Tereyağını tavada eritip, bezelye püresini ekleyin. Krema, kıyılmış dereotu ve tuz ilave edip karıştırarak pişirin. 3 Domates sos için kabukları temizlenmiş domatesleri küp doğrayıp, suyunu çekene dek pişirin. Kıyılmış fesleğen ilave edip, ocaktan alın. 4 Servis tabağına 2 çorba kaşığı bezelye püresi koyun. Üzerine bir dilim et yerleştirip, 1 çorba kaşığı domates sos
koyun. Parmesan peyniri serpin. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayıp servis yapın.