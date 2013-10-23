Biber Halkasında Köfte

Sofra Tarifi

1'er adet kırmızı ve sarı biber 300 gram kıyma, 1 adet soğan Bir çorba kaşığı limon suyu 1 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu 2-3 dal maydanoz Bir buçuk çorba kaşığı taze ya da kuru mercanköşk 2 çorba kaşığı sirke Yarım su bardağı su, tuz, karabiber Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Kırmızı ve sarı biberi bir parmak kalınlığında halkalar halinde doğrayın. 2 Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, mercanköşk, sirke, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Üzerine azar azar su ilave edip yoğurun. Buzdolabında yarım saat dinlendirin. Daha sonra harçtan büyük parçalar koparıp düz bir zemine koyduğunuz biber halkalarının içine tam olarak yerleştirin. 3 Bir tavaya sıvı yağ koyup kızdırın. Biberli köftelerin her iki tarafını da kızartıp servis yapın.