Biber Halkasında Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1'er adet kırmızı ve sarı biber
300 gram kıyma, 1 adet soğan
Bir çorba kaşığı limon suyu
1 çorba kaşığı rendelenmiş
limon kabuğu
2-3 dal maydanoz
Bir buçuk çorba kaşığı taze
ya da kuru mercanköşk
2 çorba kaşığı sirke
Yarım su bardağı su, tuz, karabiber
Kızartmak için: Sıvı yağ
YAPILIŞI
Kırmızı ve sarı biberi bir parmak kalınlığında halkalar halinde doğrayın. 2 Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, mercanköşk, sirke, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Üzerine azar azar su ilave edip yoğurun. Buzdolabında yarım saat dinlendirin. Daha sonra harçtan büyük parçalar koparıp düz bir zemine koyduğunuz biber halkalarının içine tam olarak yerleştirin. 3 Bir tavaya sıvı yağ koyup kızdırın. Biberli köftelerin her iki tarafını da kızartıp servis yapın.