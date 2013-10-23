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Sofra / Et Yemekleri / Biber Halkasında Köfte

Biber Halkasında Köfte

Biber Halkasında Köfte
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1'er adet kırmızı ve sarı biber

300 gram kıyma, 1 adet soğan

Bir çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı rendelenmiş

limon kabuğu

2-3 dal maydanoz

Bir buçuk çorba kaşığı taze

ya da kuru mercanköşk

2 çorba kaşığı sirke

Yarım su bardağı su, tuz, karabiber

Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Kırmızı ve sarı biberi bir parmak kalınlığında halkalar halinde doğrayın. 2 Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, mercanköşk, sirke, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Üzerine azar azar su ilave edip yoğurun. Buzdolabında yarım saat dinlendirin. Daha sonra harçtan büyük parçalar koparıp düz bir zemine koyduğunuz biber halkalarının içine tam olarak yerleştirin. 3 Bir tavaya sıvı yağ koyup kızdırın. Biberli köftelerin her iki tarafını da kızartıp servis yapın.
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