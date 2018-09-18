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Sofra / Et Yemekleri / Biberiyeli Kuzu Sarma

Biberiyeli Kuzu Sarma

Biberiyeli Kuzu Sarma
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kuzu döş (her biri 1 kg)

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı zeytinyağı

8 dal biberiye

1 çorba kaşığı hardal

4 diş dövülmüş sarımsak

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı kimyon

6 baş sarımsak



SOS İÇİN:

1 çorba kaşığı sirke

3-4 çorba kaşığı sıcak su veya 2 çorba kaşığı krema

1 çay kaşığı hardal

YAPILIŞI

Kuzu döşleri yıkayıp kurulayın ve yağlarını temizleyin. Dış yüzeylerini 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı karışımı ile ovalayın. 3 dal biberiye sapını tersten sıyırarak yapraklarını bir kaseye alın. Üzerine hardal, 4 diş dövülmüş sarmısak, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, toz kırmızıbiber ve kimyon ekleyip havan tokmağı ile iyice dövün. Bir adet döşü düz olarak önünüze alın, üzerine biberiyeli karışımı yayıp, ikinci döşü üzerine kapatın ve eninden sıkıca rulo şeklinde sarın. Fırın kabına alıp, mutfak ipi ile birkaç yerinden bağlayın. Pişirme kağıdı ile üzerini kapatıp, önceden ısıtılmış 140 derece fırında 3 saat pişirin (her saat başı, fırın tepsisinde biriken yağ ile eti ıslatın).
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