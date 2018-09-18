Biberiyeli Kuzu Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuzu döşleri yıkayıp kurulayın ve yağlarını temizleyin. Dış yüzeylerini 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı karışımı ile ovalayın. 3 dal biberiye sapını tersten sıyırarak yapraklarını bir kaseye alın. Üzerine hardal, 4 diş dövülmüş sarmısak, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, toz kırmızıbiber ve kimyon ekleyip havan tokmağı ile iyice dövün. Bir adet döşü düz olarak önünüze alın, üzerine biberiyeli karışımı yayıp, ikinci döşü üzerine kapatın ve eninden sıkıca rulo şeklinde sarın. Fırın kabına alıp, mutfak ipi ile birkaç yerinden bağlayın. Pişirme kağıdı ile üzerini kapatıp, önceden ısıtılmış 140 derece fırında 3 saat pişirin (her saat başı, fırın tepsisinde biriken yağ ile eti ıslatın).