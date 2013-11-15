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Sofra / Et Yemekleri / Biftek Eşliğinde Peynirli Mantar Katları

Biftek Eşliğinde Peynirli Mantar Katları

Biftek Eşliğinde Peynirli Mantar Katları
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet büyük boy kestane mantarı

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 dilim bonfile

1 çorba kaşığı sıvı yağ

3 çorba kaşığı ezilmiş beyaz peynir

3 çorba kaşığı lor peyniri

1 çorba kaşığı krema

1 çorba kaşığı kıyılmış kapari

2-3 dal kıyılmış dereotu

1 diş kıyılmış sarımsak

Karabiber



Üzeri için:

4 adet kestane mantarı

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

1 Mantarların saplarını çıkarın. İçlerine tereyağı sürüp, tuz serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin.

2 Diğer taraftan bonfile dilimlerini tuz ve karabiberle tatlandırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya 1 çorba kaşığı sıvıyağ koyup önlü-arkalı kızartın. Kekik serpip, sıcak tutun.

3 Üzeri için kestane mantarlarını temizleyip boylamasına dilimleyin. Tuz ve karabiber ekleyip, tereyağında sote edin. Beyaz peynir ve lor peynirini bir kaba alın. Üzerine krema, kapari, sarımsak, karabiber ve dereotu ekleyip, karıştırın. Peynirli karışımı fırından çıkan mantarların içine doldurun. 2 adet mantarı üst üte koyup servis tabağına alın. Üzerine 1 çorba kaşığı sote kestane mantarı koyun ve bonfile eşliğinde servis yapın.

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