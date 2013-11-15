Biftek Eşliğinde Peynirli Mantar Katları

1 Mantarların saplarını çıkarın. İçlerine tereyağı sürüp, tuz serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin.

2 Diğer taraftan bonfile dilimlerini tuz ve karabiberle tatlandırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya 1 çorba kaşığı sıvıyağ koyup önlü-arkalı kızartın. Kekik serpip, sıcak tutun.

3 Üzeri için kestane mantarlarını temizleyip boylamasına dilimleyin. Tuz ve karabiber ekleyip, tereyağında sote edin. Beyaz peynir ve lor peynirini bir kaba alın. Üzerine krema, kapari, sarımsak, karabiber ve dereotu ekleyip, karıştırın. Peynirli karışımı fırından çıkan mantarların içine doldurun. 2 adet mantarı üst üte koyup servis tabağına alın. Üzerine 1 çorba kaşığı sote kestane mantarı koyun ve bonfile eşliğinde servis yapın.