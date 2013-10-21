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Bohça Et

Bohça Et
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

7 adet kemer patlıcanı

Yeteri kadar sıvı yağ

250 gram kıyma

1 adet küp doğranmış soğan

1 adet kıyılmış sivri biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çorba kaşığı salça

Bir buçuk su bardağı su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Patlıcanların kabuklarını alacalı soyun. Uzunlamasına dilimleyip, acısını almak için tuzlu suda 15 dakika dinlendirin. Suyunu süzüp kağıt havlu üzerine alın. Kızgın sıvı yağda kızartıp, fazla yağını almak için yeniden kağıt havlu üzerine çıkarın. Ayrı bir yerde 2 çorba kaşığı sıvı yağ, kıyma, soğan ve sivri biberi soteleyin. Pul biber, karabiber ve tuz ekleyip ocaktan alın. Salçayı bir buçuk su bardağı su ile açıp kenara alın. 6 dilim patlıcanı uçları üst üste gelecek şekilde (daire oluşturacak) düz bir zemin üzerine yerleştirin. Ortasına hazırladığınız kıymalı harçtan yerleştirin. Bohça şeklinde katlayıp, fırın tepsisine koyun. Patlıcan ve harç bitene kadar işlemi tekrarlayın. Salçalı suyu üzerilerine gezdirip, kırmızı biber ve domates dilimi yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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