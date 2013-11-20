Bonfile Brokoli

Eti ince ince dilimleyin. Marine etmek için soya sos, susam yağı, un, mısır nişastası, su ve sıvı yağı karıştırın. Etleri bu karışımda en az 1 saat bekletin. Brokolileri kaynar tuzlu suda birkaç dakika haşlayarak buzlu suya alın. Etleri sostan çıkartıp kızgın yağda kızartın. Sos için bir tencereye susam yağı koyup doğranmış sarımsağı soteleyin. Şeker ve sosları ekleyip karıştırın. Nişastayı tavuk suyunda çözüp sosa ekleyin. Sosu kaynatarak pişirin. Bir Çin tavasına veya uygun bir tavaya biraz sıvı yağ koyup 2 diş sarımsağı soteleyin. Arpacık soğanları ekleyip birkaç dakika yüksek ateşte pişirin. Doğranmış biberleri ve 2 çorba kaşığı sıcak su ilave edip bir süre pişirin. Brokolileri ekleyip birkaç dakika daha pişirin. Pişmiş etleri ve sosu ilave ederek tüm karışımı birkaç dakika daha pişirin. Tavayı ocaktan almadan taze soya filizi ekleyip karıştırın ve servis yapın.