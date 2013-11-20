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Bonfile Brokoli

Bonfile Brokoli
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram bonfile

400 gram taze brokoli

3 çorba kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

8 adet arpacık soğanı

1 adet küp doğranmış kırmızı biber

1 adet dolmalık biber

2 çorba kaşığı sıcak su

70 gram soya filizi



Marinat için:

2 çorba kaşığı light soya sos

1 tatlı kaşığı susam yağı

3 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı su

2 çay kaşığı sıvı yağ



Sos için:

1 damla susam yağı

2 diş sarımsak

İki buçuk çorba kaşığı oyster sos

2 çorba kaşığı light soya sos

1 çorba kaşığı dark soya sos

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı tavuk suyu

Yarım çorba kaşığı nişasta

YAPILIŞI

Eti ince ince dilimleyin. Marine etmek için soya sos, susam yağı, un, mısır nişastası, su ve sıvı yağı karıştırın. Etleri bu karışımda en az 1 saat bekletin. Brokolileri kaynar tuzlu suda birkaç dakika haşlayarak buzlu suya alın. Etleri sostan çıkartıp kızgın yağda kızartın. Sos için bir tencereye susam yağı koyup doğranmış sarımsağı soteleyin. Şeker ve sosları ekleyip karıştırın. Nişastayı tavuk suyunda çözüp sosa ekleyin. Sosu kaynatarak pişirin. Bir Çin tavasına veya uygun bir tavaya biraz sıvı yağ koyup 2 diş sarımsağı soteleyin. Arpacık soğanları ekleyip birkaç dakika yüksek ateşte pişirin. Doğranmış biberleri ve 2 çorba kaşığı sıcak su ilave edip bir süre pişirin. Brokolileri ekleyip birkaç dakika daha pişirin. Pişmiş etleri ve sosu ilave ederek tüm karışımı birkaç dakika daha pişirin. Tavayı ocaktan almadan taze soya filizi ekleyip karıştırın ve servis yapın.

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