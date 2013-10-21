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Sofra / Et Yemekleri / Bonfile Eşliğinde Porçini Mantarlı Risotto

Bonfile Eşliğinde Porçini Mantarlı Risotto

Bonfile Eşliğinde Porçini Mantarlı Risotto
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram porçini mantarı

2 su bardağı risotto pirinci

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2-3 dal kıyılmış fesleğen

1 adet orta boy soğan

3 diş sarımsak

Yarım su bardağı beyaz şarap

6-7 su bardağı et suyu

2 çorba kaşığı tereyağı

50 gram rendelenmiş parmesan peyniri



Bonfile için: 200 gram bonfile

4-5 adet tane karabiber

1 dal biberiye

YAPILIŞI

Zeytinyağını tavaya alıp, doğranmış mantar ekleyin. Harlı ateşte, soteleyin. Rengi koyulaşmadan fesleğen ilave edip, 30 saniye soteleyin. Ocaktan alın ve mantarı başka bir tavaya aktarın. Tavada kalan zeytinyağında kıyılmış soğan ve sarmısağı yumuşayana dek soteleyin. Yıkanıp süzülmüş pirinci ilave edip kavurmaya devam edin. Mantar, ardından şarap (veya 1 çorba kepçesi et suyu) ekleyip, suyunu çekene dek pişirin. Ocağın altını kısıp, 1 çorba kepçesi et suyu ekleyin ve suyunu çekene dek pişirmeye devam edin. Et suyu bitene kadar işlemi tekrarlayın. Ocaktan alıp, eritilmiş tereyağı ve parmesan peyniri ekleyin. Risottoyu karıştırıp kenara alın. Bonfileyi tavaya alıp kısık ateşe oturtun. Karabiber ve biberiye ekleyip, önlü arkalı pişirin. Risotto ile servis yapın.

PÜF NOKTASI

Risotto’yu mantar yerine aromatik otlar ya da sebzeler ile de hazırlayabilirsiniz.
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