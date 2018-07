Bonfile Eşliğinde Porçini Mantarlı Risotto

Zeytinyağını tavaya alıp, doğranmış mantar ekleyin. Harlı ateşte, soteleyin. Rengi koyulaşmadan fesleğen ilave edip, 30 saniye soteleyin. Ocaktan alın ve mantarı başka bir tavaya aktarın. Tavada kalan zeytinyağında kıyılmış soğan ve sarmısağı yumuşayana dek soteleyin. Yıkanıp süzülmüş pirinci ilave edip kavurmaya devam edin. Mantar, ardından şarap (veya 1 çorba kepçesi et suyu) ekleyip, suyunu çekene dek pişirin. Ocağın altını kısıp, 1 çorba kepçesi et suyu ekleyin ve suyunu çekene dek pişirmeye devam edin. Et suyu bitene kadar işlemi tekrarlayın. Ocaktan alıp, eritilmiş tereyağı ve parmesan peyniri ekleyin. Risottoyu karıştırıp kenara alın. Bonfileyi tavaya alıp kısık ateşe oturtun. Karabiber ve biberiye ekleyip, önlü arkalı pişirin. Risotto ile servis yapın.