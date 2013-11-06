Bonfile Şiş

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg bonfile (2 cm kalınlığında
kesilmiş ve dövülmemiş)
3 tatlı kaşığı bal
4 diş sarmısak
3 çorba kaşığı sirke
2 adet kırmızı soğan
4 çay kaşığı pulbiber
1 tatlı kaşığı dövülmüş kişniş tohumu
3 dal maydanoz
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
● 4 çorba kaşığı soya sosu
● 8 çorba kaşığı zeytinyağı
● 1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Eti iri parçalar halinde doğrayıp bir kaba alın. Kırmızı soğanı küp doğrayın. Sarımsak ve maydanozu ince kıyın. Etin üzerine soğan, sarımsak, maydanoz ve kalan tüm malzemeyi ilave edip, iyice harmanlayın. Eti buzdolabının alt gözüne koyup terbiyenin içinde 3-4 saat bekletin. Daha sonra 1.5-2 saat suda beklettiğiniz çöp şişlere geçirin ve çevirerek mangalda pişirin. Limon-tahin sos ve hazır tatlı biber sosu eşliğinde servis yapın.