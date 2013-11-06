Bonfile Şiş

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti iri parçalar halinde doğrayıp bir kaba alın. Kırmızı soğanı küp doğrayın. Sarımsak ve maydanozu ince kıyın. Etin üzerine soğan, sarımsak, maydanoz ve kalan tüm malzemeyi ilave edip, iyice harmanlayın. Eti buzdolabının alt gözüne koyup terbiyenin içinde 3-4 saat bekletin. Daha sonra 1.5-2 saat suda beklettiğiniz çöp şişlere geçirin ve çevirerek mangalda pişirin. Limon-tahin sos ve hazır tatlı biber sosu eşliğinde servis yapın.