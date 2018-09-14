Bonfileli Humus Paçası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Humus için haşlanmış nohudu mutfak robotuna alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip tamamen pürüzsüz bir kıvam alana dek çekin. Diğer yandan ekmeği küp şeklinde doğrayıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe kızartın. Et için tereyağını bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine eti ekleyip yumuşayana dek karıştırarak kavurun. Salça, tuz ve karabiber ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın. Humusu servis tabağına yayın. Üzerine kızarmış ekmek ve sarımsaklı yoğurdu ekleyin. En üste kavurduğunuz eti yağı ile birlikte koyup servis yapın.