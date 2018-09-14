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Sofra / Et Yemekleri / Bonfileli Humus Paçası

Bonfileli Humus Paçası

Bonfileli Humus Paçası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HUMUS İÇİN:

2 su bardağı haşlanmış nohut

2-3 diş sarımsak

3/4 su bardağı tahin

1 çay kaşığı kimyon

1 çay bardağı et suyu

1/2 limonun suyu

1 çay kaşığı tuz



EKMEK KATI İÇİN:

1/2 ekmek veya 3 adet tırnak pide



ET KISMI İÇİN:

600 gram jülyen doğranmış bonfile

100 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Humus için haşlanmış nohudu mutfak robotuna alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip tamamen pürüzsüz bir kıvam alana dek çekin. Diğer yandan ekmeği küp şeklinde doğrayıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe kızartın. Et için tereyağını bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine eti ekleyip yumuşayana dek karıştırarak kavurun. Salça, tuz ve karabiber ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın. Humusu servis tabağına yayın. Üzerine kızarmış ekmek ve sarımsaklı yoğurdu ekleyin. En üste kavurduğunuz eti yağı ile birlikte koyup servis yapın.
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