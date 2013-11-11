Börülce Yatağında Kuzu Sırtı Şalgam Suyu Çektirmesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Börülceyi bir gün önceden ıslatın. Kuzu sırtlarını, deniz tuzu, kekik ve karabiber ile marine edin. Şalgam suyu ilave edip, tavadaki azalana dek kaynatarak çektirmeye edin. Demiglace sos ekleyip, kıvam alana kadar kaynatın. Ocaktan soğumaya bırakın. 2 Börülceyi hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Suyunu süzüp, soğumaya bırakın. Küp doğranmış soğan, kırmızı biber ve yeşil biberi tereyağında soteleyin. 3 Yerelması, patates ve havucu birlikte ezip, tülbentten geçirin. Krema, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. 4 Kuzu sırtlarını, ızgarada içleri sulu kalacak şekilde pişirin. 5 İki adet küçük boy çember kalıbı iki adet servis tabağına yerleştirin. Patatesli karışımı kalıpların yarısına gele gelecek şekilde pay edin. Üzerine börülce ekleyin. Kalıpları çıkarın. Etleri yanlarına yerleştirin. Sosu gezdirip, dilediğiniz şekilde süsleyin. Ayva ve pazı yaprağı ile servis yapın.