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Sofra / Et Yemekleri / Çağlalı Yahni

Çağlalı Yahni

Çağlalı Yahni
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram çağla

500 gram kuşbaşı kuzu eti

1 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı haşlanmış nohut

6 adet kiraz domates

2 yaprak adaçayı

Yarım demet dereotu

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Eti tencereye alıp, suyunu salıp çekene dek pişirin. Piyazlık doğranmış soğan ve tereyağını ekleyip soteleyin. İkiye bölünüp çekirdek yatakları çıkarılmış çağla ve nohut ilave edin. Üzerini geçecek kadar
sıcak su ekleyip, 30-35 dakika pişirin. İkiye bölünmüş domates, adaçayı ve kıyılmış dereotu ekleyin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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