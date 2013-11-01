Çağlalı Yahni

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram çağla
500 gram kuşbaşı kuzu eti
1 adet soğan
2 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı haşlanmış nohut
6 adet kiraz domates
2 yaprak adaçayı
Yarım demet dereotu
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI
Eti tencereye alıp, suyunu salıp çekene dek pişirin. Piyazlık doğranmış soğan ve tereyağını ekleyip soteleyin. İkiye bölünüp çekirdek yatakları çıkarılmış çağla ve nohut ilave edin. Üzerini geçecek kadar
sıcak su ekleyip, 30-35 dakika pişirin. İkiye bölünmüş domates, adaçayı ve kıyılmış dereotu ekleyin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.