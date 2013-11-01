Çağlalı Yahni

sıcak su ekleyip, 30-35 dakika pişirin. İkiye bölünmüş domates, adaçayı ve kıyılmış dereotu ekleyin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

Eti tencereye alıp, suyunu salıp çekene dek pişirin. Piyazlık doğranmış soğan ve tereyağını ekleyip soteleyin. İkiye bölünüp çekirdek yatakları çıkarılmış çağla ve nohut ilave edin. Üzerini geçecek kadar