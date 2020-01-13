Çardak kebabı tarifi

ETİ tencereye alıp suyunu salıp çekene dek kavurun. Sıcak su ekleyip yumuşayana dek pişirin. Suyunu çekince üzerine sıvıyağ, tereyağı, yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış sarmısak ekleyip, soğanın rengi dönene dek kavurun. Küp doğranmış biber ve domates ilave edin. Tuz, karabiber ve kekik katıp birkaç dakika birlikte kavurarak kenara alın. Süt ve yumurtayı geniş bir kaba alıp çırpın. Üzerine un ve tuz ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpın. Krep tavasını hafifçe yağlayıp, kızdırın. Hazırladığınız harçtan 1 çorba kepçesi alıp tavaya dökün. Sallayarak yayılmasını sağlayın. Krebi önlü arkalı pişirin. Harç bitene dek işleme devam edin. Pişirdiğiniz kreplerden birini düz bir zemine alıp ortasına hazırladığız etli harçtan koyun. Krebin kenarlarını ortaya toplayın ve ters olarak yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine bir dilim kaşar peyniri koyun. Kalan krepleri de aynı şekilde hazırlayın. Salçayı yarım çay bardağı sıcak suda açıp, çardak kebaplarının üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Sıcakken üzerlerine kalan salçalı sosu sürüp servis yapın.