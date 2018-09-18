Çilek Soslu Kuzu Kol

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuzu kolu irice parçalara ayırıp üzerine bıçak yardımıyla kesikler atın. Dövülmüş sarmısak, zeytinyağı, tuz ve tüm baharatları karıştırın. Daha sonra bu karışım ile eti iyice ovalayın. Streç filmle kaplayıp 1-2 saat buzdolabında dinlendirin. Eti fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 220 derece fırında, et oda sıcaklığına gelene dek fırınlayın. Sonra ısıyı 200 dereceye indirip, tepsiye 100 ml sıcak su koyun ve fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayıp 2.5 saat pişirin. Fırından alıp, üzerini açın ve 20 dakika daha pişirin. Eti didikledikten sonra geniş bir servis tabağına alın. Üzerine küp doğranmış çilek, beyaz peynir ve maydanoz serpin. Sos için çilekleri kabaca doğrayın, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve su ile birlikte kısık ateşte kaynatın. Blenderden geçirip etle birlikte servis yapın.