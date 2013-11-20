Cızbız Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
600 gram köftelik kıyma
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 dilim bayat ekmek
10 dal maydanoz
Tuz,
karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kekik
Servis için:
Ekmek dilimi,
marul,
kiraz domates
YAPILIŞI
Kıymayı yoğurma kabına alın. İçine rendelenmiş soğan, dövülmüş saırmsak, suda bekletip suyu sıkıldıktan sonra ufalanmış ekmek, kıyılmış maydanoz, kimyon, kekik, tuz ve karabiber katın. Tüm malzemeyi karışana dek (etin kendi suyunu çok çekmemesi için fazla yoğurmayın) yoğurun. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp, şekil verin. Köfteleri tavaya dizin ve orta ateşte önlü arkalı kızartın. Dilimlenmiş ekmek, marul yaprağı ve kiraz domates ile sıcak olarak servis yapın.