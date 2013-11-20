Cızbız Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kıymayı yoğurma kabına alın. İçine rendelenmiş soğan, dövülmüş saırmsak, suda bekletip suyu sıkıldıktan sonra ufalanmış ekmek, kıyılmış maydanoz, kimyon, kekik, tuz ve karabiber katın. Tüm malzemeyi karışana dek (etin kendi suyunu çok çekmemesi için fazla yoğurmayın) yoğurun. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp, şekil verin. Köfteleri tavaya dizin ve orta ateşte önlü arkalı kızartın. Dilimlenmiş ekmek, marul yaprağı ve kiraz domates ile sıcak olarak servis yapın.