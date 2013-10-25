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Dalak Dolması

Dalak Dolması
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet dalak

500 gram soğan

1 çay bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

● 1 çay bardağı dolmalık fıstık

● Yarım demet dereotu

● 1'er çay kaşığı karabiber, tarçın,

pul biber, yenibahar

● Yarım çay bardağı zeytinyağı

● 1 tatlı kaşığı toz şeker

● 2 adet yumurta

● Yeteri kadar tuz

● Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Dalakları yıkayıp bol suda haşladıktan sonra yanlarında bulunan yağları temizleyin. İşaret parmağınızla içlerini oyun. Harç için soğanları piyazlık doğrayıp, tavaya alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Daha sonra suyunu süzdürün. Pirinç, kuş üzümü, dolmalık fıstık, kıyılmış dereotu, karabiber, tarçın, pul biber, yenibahar, zeytinyağı, toz şeker ekleyip kavurun. Tuzunu ayarlayın. Harcı dalakların içlerine pay edip, ağızlarını dikin.1 gün buzdolabında dinlendirip, dilimleyin. Çırpılmış yumurtaya bulayıp, kızgın sıvı yağda kızartın. Dereotu ile süsleyip servis yapın.
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