Dana Emense

ekleyin. Tuz ve beyaz biberini katın. En son doğranmış mantar, kornişon turşu ve kırmızı biberi ekleyip, pişmeye bırakın. Kremasını ekleyin.Birkaç dakika daha ocakta tutup, tuzunu ayarlayarak servis yapın.

Soğan ve sarımsağı ince kıyın. Eti jülyen doğrayıp, tavaya alın ve suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine tereyağını ekleyin. Soğan ve sarımsağı ekleyip, pişirmeye devam edin. Demi glace sosu