Dana Emense

Sofra Tarifi
MALZEMELER
150 gram dana biftek ya da antrikot
2 adet soğan
2 diş sarımsak
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı demi glace sos
2 çorba kaşığı krema
180 gram dilim doğranmış mantar
1 adet doğranmış kırmızı biber
3 adet kornişon turşu
Tuz
beyaz biber
YAPILIŞI
Soğan ve sarımsağı ince kıyın. Eti jülyen doğrayıp, tavaya alın ve suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine tereyağını ekleyin. Soğan ve sarımsağı ekleyip, pişirmeye devam edin. Demi glace sosu
ekleyin. Tuz ve beyaz biberini katın. En son doğranmış mantar, kornişon turşu ve kırmızı biberi ekleyip, pişmeye bırakın. Kremasını ekleyin.Birkaç dakika daha ocakta tutup, tuzunu ayarlayarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Not: Demi glace sosu hazır olarak marketlerden
temin edebilirsiniz.