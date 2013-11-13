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Sofra / Et Yemekleri / Dana Etli Mutancana

Dana Etli Mutancana

Dana Etli Mutancana
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram dana bonfile

1 kahve fincanı badem

2 çorba kaşığı tereyağı

8-10 adet arpacık soğan

2 diş sarımsak

8-10 adet kuru rezaki üzümü

5-6 adet kuru kayısı

2 adet kuru incir

1 su bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı bal

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Eti kuşbaşı doğrayın. Bademleri kaynar suda 15 dakika bekletip kabuklarını soyun. Tereyağını tencereye koyup, bademleri rengi dönene dek kavurun ve tencereden alın. Tencereye ayıklanmış arpacık soğan ve sarımsakları koyup pembeleşene dek kavurun. Eti ekleyip,suyunu salıp çekinceye kadar kavurun. Ardından, kavrulmuş badem, üzüm, doğranmış kayısı ve inciri katın. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Şöyle bir çevirip, suyunu ekleyin ve et yumuşayana dek pişirin. Ocağı kapatıp yemeğin üzerine bal gezdirdikten sonra servis yapın.
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