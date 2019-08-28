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Dana Rosto Tarifi

İngilizlerin hafta sonları severek pişirdikleri geleneksel yemekleri olan rosto, Türk mutfağının da sevilen tarifleri arasına girdi. Lokum gibi yumuşacık kıvamıyla dana rosto tarifi...
Dana Rosto Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg rostoluk bütün dana nuar

4-5 çorba kaşığı zeytinyağı

3-4 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Marine için:

2 adet soğan

5 diş sarmısak

Yarım su bardağı zeytinyağı

4-5 dal kekik

Sosu için:

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

3 su bardağı et suyu

Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Marine için soğanları rendeleyip suyunu geniş bir kaba alın. Üzerine soyulup ikiye bölünmüş sarmısak, zeytinyağı ve kekik ilave edin. Ete ince bir bıçak yardımıyla delikler açın. Her tarafını marineye bulayın ve buzdolabında en az 3 saat bu şekilde bekletin. Daha sonra mutfak ipi ile eşit aralıklarla bağlayın. Her iki yüzüne de tuz ve karabiber serpin. Tereyağı ve zeytinyağını geniş bir tavaya alıpkızdırın ve etin her tarafını çevirerek mühürleyin. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın kabına aktarın. Üzerini pişirme kağıdı kaplayıp, alüminyum folyo sarın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 1 saat pişirin. Üzerini açıp yeniden fırına verin ve 10 dakika daha pişirin. Fırından alıp 5-10 dakika dinlenmeye bırakın. Et dinlenirken sosu için tereyağını eritip unu ekleyin ve rengi dönene dek kavurun. Üzerine önce 1 su bardağı et suyu ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Sos akışkan bir kıvam alana dek azar azar et suyu ekleyerek pişirin. Rostoyu dilimleyip üzerine sos gezdirerek, sıcak olarak servis yapın.

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