Dana Sakız Yahnisi

Patlıcanları alacalı soyup yarım cm kalınlığında boydan boya dilimleyin. Her iki tarafına da bir fırça ile sıvı yağ sürün. Izgarada önlü-arkalı pişirip kenara alın. Daha bonfileyi dört parçaya ayırın. Tuz ve karabiberle tatlandırıp ızgarada pişirin. Her parçayı patlıcanla sarın. Tereyağını bir tavaya alıp, temizlenmiş arpacık soğanları 5 dakika kadar kavurun. Salçayı ilave edin. Biriki dakika daha kavurup üzerine bir su bardağı et suyu, damla sakızı, sirke, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika pişirin ve patlıcana sardığınız bonfileleri tencereye alın. 10 dakika pişirip ocağı kapatın.