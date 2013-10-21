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Sofra / Et Yemekleri / Dana Sakız Yahnisi

Dana Sakız Yahnisi

Dana Sakız Yahnisi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram dana bonfile

2 adet patlıcan

3-4 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çorba kaşığı tereyağı

20 adet arpacık soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağı ılık et suyu

2 parça damla sakızı

1 tatlı kaşığı sirke, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup yarım cm kalınlığında boydan boya dilimleyin. Her iki tarafına da bir fırça ile sıvı yağ sürün. Izgarada önlü-arkalı pişirip kenara alın. Daha bonfileyi dört parçaya ayırın. Tuz ve karabiberle tatlandırıp ızgarada pişirin. Her parçayı patlıcanla sarın. Tereyağını bir tavaya alıp, temizlenmiş arpacık soğanları 5 dakika kadar kavurun. Salçayı ilave edin. Biriki dakika daha kavurup üzerine bir su bardağı et suyu, damla sakızı, sirke, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika pişirin ve patlıcana sardığınız bonfileleri tencereye alın. 10 dakika pişirip ocağı kapatın.

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