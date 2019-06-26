Diyet Beyti Tarifi

Köfte için kıyma, soğan, sarmısak ve baharatları yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, toplam 8 adet köfte yapın. İkişerli olmak üzere birleştirip, Adana kebapta olduğu gibi uzun ince köfte şekli verin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada hiç yağ eklemeden önlü arkalı pişirin. Servis için tavada ısıttığınız lavaş veya tam buğday yufkasının içine köfte koyun ve sarın. Diğer lavaş ve köfteleri de aynı şekilde hazırlayın. İki parmak genişliğinde kesin ve üzerine sarmısaklı yoğurt koyun. Tavada erittiğiniz margarinin içine toz kırmızı biberi katın ve beytinin üzerine gezdirin.