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Diyet Beyti Tarifi

Diyet yaparken farklı lezzetlerin arayışında olanlar, Diyetisyen Güneş Aksüs’ün verdiği tarifleri deneyerek bu süreci keyifli hale getirebilirler.
Diyet Beyti Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Köfte için: 240 gram kıyma



1 adet küçük boy rendelenmiş soğan



1 diş dövülmüş sarmısak



1'er tutam tuz, karabiber, kimyon



Servis için: 4 adet küçük boy kepekli lavaş veya tam buğday unundan köy usulü yufka, 1-2 diş sarmısak



8 çorba kaşığı yağsız yoğurt



1 çorba kaşığı light margarin



1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber


YAPILIŞI

Köfte için kıyma, soğan, sarmısak ve baharatları yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, toplam 8 adet köfte yapın. İkişerli olmak üzere birleştirip, Adana kebapta olduğu gibi uzun ince köfte şekli verin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada hiç yağ eklemeden önlü arkalı pişirin. Servis için tavada ısıttığınız lavaş veya tam buğday yufkasının içine köfte koyun ve sarın. Diğer lavaş ve köfteleri de aynı şekilde hazırlayın. İki parmak genişliğinde kesin ve üzerine sarmısaklı yoğurt koyun. Tavada erittiğiniz margarinin içine toz kırmızı biberi katın ve beytinin üzerine gezdirin.

PÜF NOKTASI

Bu tarifi kıyma, soğan ve bol baharatlı karışımı kavurduktan sonra yufkaya sararak da hazırlayabilirsiniz. Beytinin yanında yeşil bir salata yerseniz daha kolay doyabilirsiniz. Kırmızı et yemeyenler bu tarifi tavuk kıymasından da hazırlayabilir
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