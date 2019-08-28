Dolgulu Köfte Tarifi

Köfte için kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ıslatılıp sıkıldıktan sonra ufalanmış ekmek içi, karbonat, tuz ve baharatları ekleyip yoğurun. Buzdolabında 15 dakika dinlendirin. İç malzeme için patates ve havucu yıkayıp ikiye bölün ve ayrı tencerelere alıp tuzlu suda haşlayın. Haşlanan patatesin kabuklarını soyun. Havucun da dış kısmındaki kabuğu alın. Daha sonra patates ve havucu rendenin kalın tarafı ile rendeleyin ve geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, kıyılmış maydanoz ve tuz ekleyip karıştırın. Kıymayı 8 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın. Bir parçasını buzdolabı poşetinin arasına koyun ve üzerine et döveceği veya elinizle bastırarak çay tabağı büyüklüğünde açın. 1 çorba kaşığı patatesli malzemeden alıp yarısını kaplayacak şekilde üzerine koyun. Diğer yarısını üzerine kapatıp elinizle bastırarak poğaça yapar gibi hazırlayın. Kalan parçaları da aynı şekilde hazırlayın. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirip servis tabağına alın. Üzeri için tereyağını eritip salçayı kavurun. Üzerine su, tuz ve karabiber ekleyip kaynatın. Sosu köftelerin üzerine dökün. İstediğiniz haşlanmış sebze çeşitleri ile birlikte servis yapın.